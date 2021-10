von Daniel Gahn / Jack Marschall / Steffen Bohleber / Manfred Winter / Michael Birk

Titelverteidiger FC Chelsea hat in der Champions League einen ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen Malmö FF eingefahren. Juventus Turin siegte mit Mühe 1:0 in Sankt Petersburg. Barcelona schlug Kiew 1:0, Villarreal gewann 4:1 in Bern. Lille gegen Sevilla ende...