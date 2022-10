Barcelona hält die Hoffnung am Leben

Vor 92.302 Zuschauer*innen baute der FC Barcelona von Beginn an Druck auf, im Angriff fehlte zunächst allerdings die Genauigkeit. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Barcelona dann in Person von Robert Lewandowski, sein Kopfball nach einer Ecke konnte Henrikh Mkhitaryan jedoch in höchster Not blocken (9.). Kurz darauf probierte es Raphinha aus der Distanz, Inter-Akteur Federico Dimarco fälschte den Versuch aber über den Kasten ab (11.). Die beste Chance im ersten Durchgang aufseiten der Mailänder hatte in der 17. Minute Edin Dzeko: Nach einem scharfen Freistoß von Hakan Calhanoglu lenkte der Stürmer den Ball an die Unterkante des Querbalkens.