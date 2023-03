Bayern nach Sieg gegen PSG im Viertelfinale

Erstmals wirklich brenzlig vor dem Bayern-Tor wurde es nach einem Vertikalpass auf Nuno Mendes, der am Sechszehner Lionel Messi bediente. Der Weltmeister wurde von Alphonso Davies gerade noch so gehindert, dass der Argentinier im Nachsetzen auch nicht an Sommer und Matthjis de Ligt vorbei kam (25.). Ein erstes torgefährliches Offensiv-Zeichen setzte Bayern München nach gut einer halben Stunde: Nachdem Davies den Ball behaupten konnte, dribbelte Jamal Musiala Danilo Pereira aus und scheitere erst am linken Fünfereck an Gianluigi Donnarumma (32.) Kurz vor dem Halbzeit-Pfiff hätte ein schwerer Torwart-Fehler beinahe die Führung gebracht: Sommer verlor im Dribbling gegen Achraf Hakimi den Ball, dass Vitinha aufs leere Tor schießen konnte. Doch de Ligt grätschte dazwischen und rettete rund einen halben Meter vor der Linie in aller höchster Not (38.).