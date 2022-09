Chelsea kann Salzburg nicht bezwingen

Kurz nach Wiederbeginn erzielte Chelsea die Führung: Nach einer Hereingabe von Reece James schlug Salzburg-Verteidiger Bernardo in der Mitte am Ball vorbei, wodurch der Ball bei Sterling landete, der die Kugel schließlich ins Toreck schlenzen konnte (48.). In der Folge nahm Chelsea etwas Schwung aus dem Spiel, dadurch kam Salzburg mehr in die gegnerische Hälfte. In der 75. Minute gelang RB der Ausgleich: Nach einem starken Zusammenspiel brachte Joker Junior Adamu einen Pass in die Mitte, wo Noah Okafor auftauchte und den Ball zum 1:1 ins Tor schoss.