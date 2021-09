FC Liverpool - AC Mailand 3:2

In Liverpool sahen die Zuschauer*innen von Beginn an dominierende Liverpooler. Von Beginn an drückten sie die Gäste aus Mailand in die Defensive und gingen durch ein Eigentor früh in Führung. Nach einem Doppelpass mit Mohamed Salah spielte sich Trent Alexander-Arnold in den Sechzehner und der Ball landete von Fikayo Tamori entscheidend abgefälscht unhaltbar im Tor (9.). Wenig später verpasste Salah den zweiten Treffer der Klopp-Elf. Nach einem Handspiel parierte Milan-Keeper Mike Maignan erst den Elfmeter von Salah und den darauffolgenden Kopfball von Diogo Jota (14.). Kurz vor der Pause drehten die Mailänder auf. Zunächst traf Ante Rebic flach ins untere Eck (42.), zwei Minuten später gingen die Italiener durch einen Abstauber von Brahim Diaz in Führung.