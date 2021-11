FC Liverpool - Atletico Madrid 2:0

Nach der Pause schloss Liverpool nahtlos an die erste Halbzeit an. Allerdings wurde ein Treffer von Diogo Jota nach Abseitsüberprüfung zurückgenommen (48.). Das Bild wiederholte sich wenig später auf der anderen Seite. Diesmal war es das Tor von Luis Suarez, das annulliert wurde, da Vorbereiter José Maria Gimenez im Abseits stand (57.). In der Schlussphase ging einem weiteren Treffer von Diogo Jota ein Foulspiel voraus, für den Liverpool-Profi gab es Gelb statt dem Tor (85.).