FC Liverpool - FC Porto 2:0

Nach der Pause ging Liverpool dann früh in Führung. Per Dropkick nutzte Thiago einen Nachschuss perfekt aus und setzte ihn unten rechts ins Tor (52.). Mo Salah tanzte nach Zuspiel von Jordan Hernderson Portos Matheus Uribe aus und vollendete per Linksschuss zum 2:0 (70.). Porto hatte nichts entgegenzusetzen und steht nun vor einem Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale gegen Atletico Madrid.