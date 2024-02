Beiden Mannschaften fehlten die Ideen in der Offensive. Dies änderte sich auch nicht in der zweiten Hälfte. In der 67. Minute kam Evanilson im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, der aber von Declan Rice abgeblockt wurde – die lange Zeit einzige Chance in der zweiten Hälfte. So wäre ein torloses Remis das verdiente Ergebnis gewesen. Doch dabei blieb es nicht: Galeno bekam nach einem Zuspiel von Otavio kurz vor dem Strafraum etwas zu viel Platz und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck (90.+4).