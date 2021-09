Juventus Turin - FC Chelsea 1:0

Beide Mannschaften boten den 20.750 Zuschauer*innen in der ersten Halbzeit wenig sehenswerte Aktionen. Chelsea hatte mehr als 70 Prozent Ballbesitz, Juve dagegen die besseren Chancen. So zum Beispiel in der 20. Spielminute. Federico Chiesa eroberte den Ball im Mittelfeld, verpasste im Strafraum dann das lange Eck.