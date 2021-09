Manchester City - RB Leipzig 6:3

Von Beginn an boten beide Teams den 35.000 Zuschauer*innen ein temporeiches Spiel. Mit der ersten Torchance der Partie ging Manchester City direkt in Führung. Nach einer Ecke kam Nathan Aké ungestört zum Kopfball (16.). Die Gastgeber hielten den Druck hoch. Nach einer Flanke von Kevin De Bruyne wollte Nordi Mukiele klären, lenkte den Ball jedoch ins eigene Tor (28.). Doch die Leipziger ließen sich nicht einschüchtern. Eigentorschütze Mukiele leitete per Kopf zu Christopher Nkunku weiter, der den Ball zum Anschluss einnickte (42.).