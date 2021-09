OSC Lille - VfL Wolfsburg 0:0

Kurz nach Wiederanpfiff landete der Ball nach Abschluss von Jonathan David im Wolfsburger Kasten. Nach Videobeweis wurde das Tor annulliert, da der Ball zuvor im Seitenaus war (51.). Nach einer guten Stunde sah John Anthony Brooks Gelb-Rot, nachdem er einen Konter der Franzosen durch Handspiel verhindert hatte. Im Anschluss wurden die Wolfsburger in Unterzahl in die Defensive gedrängt. Allerdings fanden die Abschlüsse von Lille immer wieder ihr Ende in den Paraden von Casteels.