Paris Saint-Germain - RB Leipzig 3:2

In der zweiten Halbzeit ging Leipzig dann zunächst in Führung. Nach erneuter Vorarbeit von Angelino setzte Nordi Mukiele den Ball per Volley perfekt ins linke Eck (57.). PSG wartete dagegen auf klare Abschlüsse – bis zur 67. Minute: Nach einem Fehler von Tyler Adams spielte Mbappé auf Messi, der im zweiten Anlauf zum erneuten Ausgleich traf.