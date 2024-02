So bekam PSV in der 17. Minute die erste gute Chance der Partie, als Malik Tillmann völlig unbedrängt am Strafraum auftauchte. Er zielte aber zu ungenau. Dortmund kam danach aber langsam in die Partie und setzte sich in der PSV-Hälfte etwas fest und belohnte sich direkt: Über Marcel Sabitzer landete der Ball bei Malen. Der Niederländer setzte sich im Dribbling durch und zog ins kurze Eck ab, der Ball wurde auch abgefälscht (24.). Auf allzu ausgelassenen Jubel verzichtete Malen an alter Wirkungsstätte aus Respekt. Eindhoven gab sich aber nicht geschlagen und kam wieder zu Chancen, weil der BVB in der Defensive zu fehlerhaft agierte. Letztlich hielt Ersatzmann Meyer den Kasten der Borussen bis zum Ende der ersten Hälfte sauber.