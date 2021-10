RB Salzburg - VfL Wolfsburg 3:1

Die Gastgeber starteten vor 27.500 Zuschauer*innen in Salzburg furios. Bereits in der 3. Spielminute landete der Ball im Netz. Im Konterspiel dribbelte Karim Adeyemi letztlich frei aufs Tor zu und verwandelte flach zur Führung. Wolfsburg kam durch eine Ecke zurück in die Partie. Maximilian Arnold fand mit seiner Flanke Lukas Nmecha, der per Kopf ausglich.