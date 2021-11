Borussia Dortmund muss sich am 5. Spieltag der UEFA Champions League Sporting Lissabon mit 1:3 geschlagen geben und scheidet aus der Königsklasse aus. Pedro Goncalves erzielte einen Doppelpack in der ersten Hälfte, Pedro Porro erhöhte später per Elfmeter. Donyell Malen traf in der Nachspielzeit noch für den BVB.