Barcelona blieb auch in der zweiten Hälfte die torgefährlichere Mannschaft und belohnte sich in der 60. Minute, als Robert Lewandowski den Ball im Strafraum von Pedri bekam, kurz in die Mitte zog und flach in die kurze Ecke vollendete. Aus dem Nichts glich Neapel aus: Victor Osimhem setzte sich an der Strafraumkante durch, blieb vor Marc-Andre ter Stegen cool und schoss flach in die linke Ecke (75.). Gündogan hatte die erneute Führung auf dem Fuß, zirkelte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei (90.+5).