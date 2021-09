VfL Wolfsburg - FC Sevilla 1:1

Kurz nach der Pause gingen die Wölfe mit 1:0 in Führung. Lukebakio setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte in die Mitte. Dort verlängerte Maximilian Arnold den Ball, Wout Weghorst bekam ihn per Kopf zwar nicht auf das Tor, doch der besser positionierte Renato Steffen konnte die Kugel aus fünf Metern über die Linie drücken. Doch Sevilla konnte kurz vor Schluss noch ausgleichen. Nach einem Foul von Josuha Guilavogui an Erik Lamela, der dafür Gelb-Rot sah, gab es Elfmeter für die Spanier. Ivan Rakitic traf zum 1:1-Endstand.