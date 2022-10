Vierter Sieg: FC Bayern vorzeitig weiter

Die Bilanz der Bayern in der Champions League ist weiter makellos. Zwölf Punkte aus vier Spielen bei einem Torverhältnis von 13:2. Auch in Pilsen sahen die 11.700 Zuschauer*innen einen von Beginn an dominanten Auftritt der Münchner. Mané eröffnete den Torreigen nach Doppelpass mit Goretzka (10.). Müller legte nur kurze Zeit später nach und traf nach Zuspiel von Kingsley Coman völlig freistehenden per Rechtsschuss (14.). Noch vor der Pause trug sich zudem Goretzka gleich zweimal in die Torschützenliste ein: Erst traf er nach Vorbereitung durch Müller ins rechte Toreck (25.), wenig später dann nach Steilpass von Leroy Sané gefühlvoll per Heber (35.).