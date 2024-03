Wintersport kompakt am 3. März 2024

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler sind beim Abschied von Bundestrainer Norbert Loch knapp an Siegen im Einsitzer vorbeigerast. Felix Loch kam beim Weltcup-Finale im lettischen Sigulda in Abwesenheit des verletzten Gesamtweltcupsiegers und Weltmeisters Max Langenhan auf den zweiten Rang, 0,146 Sekunden fehlten auf den Sieger und Lokalmatadoren Kristers Aparjods.



Zuvor hatten auch die Frauen einen Sieg in Sigulda verpasst. Anna Berreiter kam beim Erfolg der Lokalmatadorin Elena Vitola mit 74 Tausendstel Rückstand auf den zweiten Platz, Merle Fräbel (Suhl/+0,115 Sekunden) wurde Dritte. Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz war als Führende in den zweiten Durchgang gegangen, kam nach einem Fahrfehler am Start aber nur auf Rang neun.