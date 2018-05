Blütenpracht mit Rhododendron

Am häufigsten allerdings tritt beim Rhododendronbusch die sogenannte Knospenbräune auf: Die Knospen öffnen sich nicht, sondern bleiben im mumifizierten Zustand am Strauch. Dahinter steckt eine Pilzkrankheit, die über die Rhododendronzikade übertragen wird. Bleiben die Blüten also geschlossen am Baum, wächst in ihnen der Pilz Pycnostysanus azaleae weiter, bis schließlich aus den Blüten Fruchtkörper ausbrechen, die den eingetrocknet wirkenden Blüten ein stacheliges Aussehen verleihen. Ist ein Rhododendron von diesem Pilz befallen, sollten nicht nur so schnell wie möglich die infizierten Knospen entfernt werden, sondern auch alle abgeblühten Blüten. Wer seinem Rhododendron etwas Gutes tun möchte, der trägt auch eine Schicht Rindenmulch unter dem Strauch auf.