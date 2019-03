Wenn das Herz Hilfe braucht

Links-Herzunterstützungssystem

Quelle: HDZ/Avisomed

Bei den Herzunterstützungssystemen stehen je nach Erkrankung des Betroffenen verschiedene Modelle zur Verfügung. Es wird zwischen elektrischen und druckluftbetriebenen Pumpen unterschieden. In der Regel werden die Herzpumpen in einem chirurgischen Eingriff im Körper des Herzpatienten implantiert. Es gibt jedoch in seltenen Fällen auch Pumpkammern, die außerhalb des Körpers auf dem Bauch positioniert sind.



Das am häufigsten im Körper eingepflanzte Links-Herzunterstützungssystem saugt das Blut über einen Schlauch aus der Spitze der linken Herzkammer an und pumpt es in die Hauptschlagader. Dadurch wird die linke Herzkammer komplett entlastet und der Körper kann wieder ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt werden.