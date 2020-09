Händewaschen, Quarantäne, Zugang zu sauberem Trinkwasser: Das sind alles Maßnahmen, die uns im 21. Jahrhundert in Zeiten von Krankheiten bekannt sind. Gerade jetzt sind Verhaltensregeln, die die Hygiene betreffen, wichtig! Doch das Wissen darum ist noch gar nicht so alt. Die Erkenntnisse, die ein Robert Koch in Sachen Mikrobiologie und Impfung gemacht hat, sind zum Beispiel erst um die 140 Jahre alt. Händewaschen für einen Arzt? Saubere Wasser als Grundlage? Fehlanzeige. Wie haben zum Beispiel die Menschen im Mittelalter Krankheiten behandelt? Was haben die alten Römer in Sachen Hygiene gemacht? Und: Wie war das vor der Toilette mit Geruchsverschluss und Spülung?