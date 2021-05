20. Jahr100: Wie schafft man ein Wirtschaftswunder?

In den 50ern ist Deutschland im beginnenden "Kalten Krieg" bereits politisch geteilt. In der BRD rollt dank des Wirtschaftswunders der Wohlstand in Wellen übers Land: Auf Fresswelle folgen Einrichtungswelle und Reisewelle. Anders läuft es in der DDR.

11 min 11 min 06.05.2021 06.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.05.2031 Video herunterladen