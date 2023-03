Adolf Hitlers Aufstieg: Vom "Niemand" zum Diktator

1923 will er zusammen mit dem ehemaligen Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff die Macht in Deutschland gewaltsam an sich reißen. Doch der „Hitler-Ludenorff-Putsch scheitert. Hitlers Politik-Karriere scheint am Ende: Er kommt vor Gericht und wird wegen Hochverrats verurteilt. Doch ausgerechnet der Prozess und die Haft verhelfen ihm zu Berühmtheit und Ansehen in rechtsradikalen Kreisen. Die Gefängnisstrafe ist kurz, die Bedingungen in der Justizvollzugsanstalt Landsberg angenehm. In der Haft diktiert Hitler seine Hetz- und Propagandaschrift „Mein Kampf“.