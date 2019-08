Nachhaltigkeit im Programm und bei uns selbst

das ZDF wird von Ihnen durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Das ist ein großes Privileg und sichert unsere Unabhängigkeit. Gleichzeitig stehen wir dadurch aber auch in der Verantwortung, einen klaren gesellschaftlichen Mehrwert zu liefern und glaubwürdig zu handeln. Wenn wir in unseren Informationssendungen Politik und Wirtschaft kritisch auf die Finger schauen – etwa beim Umweltschutz oder beim Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Belegschaften, dann müssen wir die gleichen Maßstäbe bei uns ansetzen. Deshalb achten wir darauf, wie wir unsere Inhalte produzieren. Das bedeutet, dass wir mit den Menschen, die für das ZDF arbeiten, fair umgehen. Das bedeutet auch, dass wir auf einen schonenden Einsatz von Ressourcen achten. Dabei halten wir uns an das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und orientieren uns an den strengen Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). In unserem Sendezentrum in Mainz liefert etwa eine große Photovoltaik-Anlage alternativen Strom und die Fahrzeuge für den innerbetrieblichen Transport tanken an der Steckdose. Seit März 2019 beziehen wir Ökostrom und verbessern so unsere CO2-Bilanz.