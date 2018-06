Filmförderung - Talentförderung

"Just Push Abuba" ist die jüngste Web- und TV-Serie aus dem TV-Labor "Quantum", die von drei Mitgliedern einer Berliner WG handelt, die ein Bett in ihrer Mietwohnung über eine Online-Plattform anbieten. Ab 16. März 2018 waren die sechs Folgen bei YouTube und in der ZDFmediathek online, ab 16. April 2018 im TV zu sehen. Die 2015 in Synergie mit ZDFneo entstandene Polit-Comedy "Eichwald, MdB" um den fiktiven Bundestagsabgeordneten Hajo Eichwald wird im ZDF mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Der Dreh der Staffel (6 Folgen à 30 Minuten) im Frühjahr 2018 erfolgt in unveränderter Besetzung mit Bernhard Schütz als Hajo Eichwald, Lucie Heinze als Julia, Rainer Reiners als Berndt und Leon Ullrich als Sebastian.