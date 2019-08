Gendergerechtigkeit

Obwohl ungefähr gleichviele Regisseurinnen wie Regisseure ihren Abschluss an Filmuniversitäten machen, scheint es große Hürden für Frauen zu geben in den Beruf als Regisseurin einsteigen zu können. Essentiell für die Beauftragung als Regisseurin sind die durch die Kandidatin erworbenen, bisherigen Referenzen in unterschiedlichen Gernres (Krimi, Thriller, Komödie, Drama…) und mit unterschiedlicher Formatierung (Fernsehfilm, Serie). Das Regieförderprogramm hat zum Ziel Nachwuchsregisseurinnen die sich bereits innerhalb des DKF hervorgehoben haben über einen Zeitraum von drei Jahren eben diese Referenzen zu verschaffen. Innerhalb des ersten Jahres hospitieren die Nachwuchregisseurinnen bei einer ZDF-Serienproduktion, in der sie im zweiten Jahr selbst Regie führen. Parallel dazu hospitieren sie im zweiten Jahr bei einem Reihenformat, in dem sie im dritten Förderjahr Regie führen. Für eine möglichst große Bandbreite in den Genres sollen die Nachwuchregisseurinnen die innerhalb der Serienproduktion im Krimi-Genre eingesetzt werden, in Folge im Drama oder Komödienbereich eingesetzt werden und umgekehrt,. Zusätzlich ist ein Mentoringprogramm zu besseren Vernetzung in die Branche Bestandteil des Regieförderprogramms, in dem den Regisseurinnen über gesamten Förderzeitraum Redakteurinnen und Redakteure als SparringpartnerIn zur Seite gestellt werden. Pro Jahr sollen zwei Nachwuchsregisseurinnen in das Programm aufgenommen werden.