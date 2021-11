Das menschliche Herz wiegt rund 350 Gramm. Es schlägt etwa 70 Mal pro Minute und besteht größtenteils aus Muskelgewebe. Zwischen den beiden Herzhälften verläuft die Herzscheidewand. Sie trennt das Herz in zwei Hälften mit je einem Vorhof und einer Hauptkammer. Der Blutfluss wird durch vier Herzklappen geregelt. Diese funktionieren wie Rückschlagventile und sorgen dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt und nicht zurück. So strömt das sauerstoffarme Blut aus der rechten Herzkammer – hier in Blau – in die Lunge. Und das sauerstoffreiche Blut wird aus der linken Kammer – hier in Rot – in den Körperkreislauf gepumpt.