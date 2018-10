Die Macht der Vulkane

Schwefelablagerungen in Bohrkernen aus dem grönländischem Eis geben erste Hinweise auf den möglichen Verursacher der Misere: ein Vulkanausbruch von enormem Ausmaß. Aber welcher der rund 1500 aktiven Vulkane der Erde kommt für ein solches Ereignis in Frage? Weltweit haben sich Forscher auf Spurensuche begeben. Robert Dull von der Universität Austin in Texas hat sich auf die Erforschung vergangener Ökosysteme spezialisiert. Er sucht in den Dschungeln Mittelamerikas nach Antworten.