Eisige Welten II - Gipfel der Welt

Während in Japan Makaken ungewöhnliche Wege finden, um in den schneereichsten Regionen der Erde der Kälte zu trotzen, setzt in Neuseeland ein Kea seine Intelligenz ein. Und erstmals gefilmt mit Renndrohnen, kann man nachvollziehen, wie es ist, mit einer Lawine den Berghang in den Alpen hinunterzurasen. In Patagonien konnte dank der neusten Wärmekameratechnologie dokumentiert werden, dass die als einzelgängerisch geltenden Pumas auch kooperativ agieren. Und die Flamingos in der Atacama-Wüste setzen auf die bewährte Methode des Zusammenrückens im Kampf gegen die Kälte.