Eisige Welten II - Planet im Wandel

Glaziologe und Geophysiker, Universität Pennsylvania



... über die Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Antarktis:

"Wir haben in der Glaziologie festgestellt, dass der Anstieg des Meeresspiegels ausgehend von der Antarktis die drängendste Frage der nächsten Jahrzehnte ist. Die Wassermenge in der Antarktis, die in den Ozean fließen könnte, ist so riesig. Es gibt keinen anderen Ort, an dem Wasser in so großen Mengen vorhanden ist wie in der Antarktis."



"Wir wissen genug über die Antarktis, um zu wissen, wie viel Eis sie enthält. (...) Wenn das Eis also schmelzen würde, würde der Meeresspiegel um eben diesen Betrag steigen. Das ist ein Worst-Case-Szenario, und es könnte Tausende von Jahren dauern, bis es eintritt. Aber auf dem Weg zwischen heute und in Tausenden von Jahren, kommt der Joker ins Spiel, wie viel von der Antarktis innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre schmelzen wird, so dass der Meeresspiegel so stark ansteigt, dass dies Auswirkungen auf Gesellschaften auf der ganzen Welt haben wird."



... über Handlungsmöglichkeiten gegen die Klimaerwärmung:

"Als globale Gemeinschaft müssen wir das gemeinsam angehen. (...) Nun, wir haben das getan, wir haben uns dazu bekannt im Westen, und wir sollten etwas dagegen tun. A) indem wir unsere eigenen Emissionen reduzieren und B) indem wir den Menschen helfen, die von den Dingen, die wir in der Vergangenheit getan haben, betroffen sein werden."



"Das Wunderbare an dem Moment, in dem wir leben ist, dass alle Lösungen bereits vorhanden sind."