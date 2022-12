Eisige Welten II - Nordpolarmeer

Für Eisbärenmütter mit ihren Jungen birgt der Sommer dabei besondere Herausforderungen. Vor allem auf der geschützten Wrangelinsel, wo im Sommer mehr Polarbären anlanden als an jedem anderen Ort der Welt. Hier tummeln sich hunderte ausgewachsene Männchen, die sich nicht scheuen, in ihrer Not auch die Jungtiere ihrer Artgenossen zu töten. In Zeiten des Überflusses an der Packeiskante gelang es dem Team hingegen auch ungewöhnliche Momente des spielerischen Miteinanders der ansonsten einsamen Vagabunden einzufangen.