Was sind Verschwörungsmythen?

In unsicheren Zeiten suchen Menschen nach einfachen Antworten auf komplexe Probleme. Aktuellstes Beispiel: “QAnon”.



Was ist QAnon?

Eine online-Bewegung, die unter anderem behauptet, Covid-19 sei eine “globale Biowaffe”, 5G mache uns alle krank und wer eine Maske trage, ordne sich der “Neuen Weltordnung” unter. Gleichzeitig werfen sie Politikern, die nicht ihrem Spektrum entsprechen vor, an einer pädophilen Untergrundbewegung beteiligt zu sein, die das Blut von Kindern und deren Hirnstammflüssigkeit “Adrenochrom” trinken und sich daran berauschen. In Wirklichkeit lässt sich Adrenochrom einfach synthetisieren und für wenig Geld online bestellen. Es löst keinen Rausch aus, sondern meist nur Schwindel und Kopfschmerzen. Und wird als Blutgerinnungshemmer eingesetzt.



Wie groß ist QAnon?

Mittlerweile identifizieren sich rund ein Viertel der US-Bürger mit diesem Verschwörungsglauben. Darunter sogar Kongressabgeordnete. Auch in Deutschland findet dieser Mythos immer mehr Anhänger.



Wann und wie begann das alles?

2018 behauptete ein “anonymer” Poster auf einem Online Blog “Q-Clearance” – also den höchsten Rang im FBI – zu besitzen. Er begann angebliche Regierungsgeheimnisse zu veröffentlichen. Seitdem hat der Account wahrscheinlich mehrmals seine Besitzer gewechselt.



Was sind die Merkmale eines Verschwörungsglaubens?

Der Ausschluss von Zufällen. Alles was passiert, wird auf die Pläne der “Verschwörer” zurückgeführt. Der Glaube, dass es böswillige Organisationen gäbe, die hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Der Zweifel an allem Offensichtlichen – nichts sei, wie es scheine. Alles sei verknüpft. Nur die Aufdeckung „geheimer Muster“ liefere eine Erklärung. Genauso gibt QAnon seinen Anhängern das befriedigende Gefühl, solch “geheimes Wissen” zu besitzen. Aber die Wurzeln liegen tiefer.



Seit wann gibt es Verschwörungsmythen?

Seit Jahrtausenden. Im alten Rom wurden die damals noch wenig populären Christen, ab dem frühen Mittelalter dann “Die Juden”, als Verursacher unerklärlicher Katastrophen gebrandmarkt.



Ist QAnon antisemitisch?

Ja. In der Szene populäre Begriffe, wie “Neue Weltordnung”, “Der Rat der 12” oder “Globalisten” sind rechtsradikale Codeworte für die angebliche “Jüdische Weltverschwörung”.



Sind also alle Verschwörungstheorien Unsinn?

Nein: Watergate, Iran Contra oder Dieselaffäre. Es gibt echte Verschwörungen. Dennoch gibt es weit mehr unbelegte Verschwörungsmythen, die sich gerade jetzt über ungefilterte Internetplattformen verbreiten.