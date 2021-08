Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Herrschaft des Volkes. In einer Demokratie hat nicht eine einzelne Person das Sagen, sondern das Volk - also alle. Wenn in einer Demokratie etwas entschieden werden soll zum Beispiel der Bau neuer Schulgebäude, dann müssten eigentlich alle gemeinsam überlegen und entscheiden, ob das gemacht werden soll. Weil das aber viel zu umständlich wäre, werden in Demokratien Vertreter:innen gewählt. Und die dürfen dann in dieser Funktion für die Gemeinschaft Entscheidungen treffen.



In Deutschland ist das ziemlich kompliziert. Es gibt viele verschiedene Vertretungsämter des Volkes. Zum Beispiel Stadträte, die für ihre Stadt zuständig sind, Politiker:innen in Landesparlamenten, die Entscheidungen für ihr Bundesland treffen und natürlich den Deutschen Bundestag in Berlin, dessen Mitglieder die Politik für ganz Deutschland bestimmen. Wahlen der Vertreter des Volkes sind in einer Demokratie also das Allerwichtigste. Aber es gibt noch andere Dinge, die dazugehören. Zum Beispiel die Pressefreiheit, die Journalisten und Journalistinnen ermöglicht, dass sie frei über alles im Land berichten können. Auch die Meinungsfreiheit gehört dazu: Jeder darf sagen, was er denkt, ohne Angst vor einer Strafe haben zu müssen.