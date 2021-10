Geo kommt aus dem Griechischen und bedeutet Erde. Das englische Wort Engineering heißt übersetzt so etwas wie Technik. Und was ist jetzt Geoengineering?



Darunter versteht man verschiedene Ideen, wie man mithilfe von Technik aktiv den Klimawandel bekämpfen könnte. Bei einigen Ideen geht es um CO2. CO2 ist ein Gas, das ganz natürlich in unserer Luft vorkommt. Es entsteht aber beispielsweise auch bei der Verbrennung von Kohle oder Erdöl. Unter anderem gelangt dadurch zu viel CO2 in die Atmosphäre der Erde. Beim Geoengineering soll das CO2 einfach aus der Luft gefiltert werden.



Zum Beispiel mit dieser Technik: Durch große Ventilatoren wird Luft durch einen Filter gepresst. Im Filter bleibt das CO2 hängen, und die übrige Luft kommt hinten wieder heraus. Das gefilterte CO2 soll dann tief in der Erde gelagert werden. So ist dann etwas weniger CO2 in der Luft. Solche CO2 Filter werden in einigen Ländern bereits genutzt. Allerdings ist das nicht ungefährlich. Denn das CO2 könnte dafür sorgen, dass andere Stoffe im Boden gelöst werden und diese so das Grundwasser verunreinigen. Das ist ein Grund, weshalb solche Filter bislang auch nur wenig genutzt werden.



Forscher sagen außerdem, dass Geoengineering alleine nicht ausreicht, um den Klimawandel zu bekämpfen. Es kann dabei aber unterstützen.