In den letzten hundert Tagen des Zweiten Weltkrieges sterben mehr deutsche Soldaten als in den ganzen Jahren zuvor. Wir haben zehn für Deutschland entscheidende Tage am Ende des Krieges zusammengefasst.

Beitragslänge: 14 min Datum: 23.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.04.2030 Video herunterladen