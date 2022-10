Wie gelingt es uns, die Fähigkeit zur Gemeinschaft zu stärken und Gräben zu schließen? Was sind die Vorteile von Gemeinschaft? Wie ungesund ist Einsamkeit? Worin unterscheidet sie sich vom Alleinsein? Was braucht es, damit wir als Gesellschaft den nötigen Kitt erzeugen, um solidarisch zu denken und zu handeln. Und wie wichtig ist es, auch diejenigen nicht zu vergessen, die aus dem System zu fallen drohen oder schon draußen sind?



Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der dritten Folge der Reihe "Lesch sieht Schwartz". An Allerheiligen diskutieren der Naturwissenschaftler Harald Lesch und der Theologe Thomas Schwartz unter dem Motto "Einsam oder Gemeinsam?", wie wir als Gesellschaft gestärkt durch die aktuellen und künftigen Krisen und Herausforderungen kommen. Dabei blicken sie aus den Perspektiven des Naturwissenschaftlers und des Geistlichen auf die Lehren und Erkenntnisse, die wir aus der Evolutionstheorie ziehen können und die Bedeutung gemeinsamer Grundwerte, die die Gemeinschaft zusammenhalten. Ohne die Gefahren von in sich geschlossenen Gemeinschaften zu ignorieren, zeigen die beiden überzeugten Optimisten vor allem die Stärken auf, die in und aus Gemeinschaften entstehen können.



Harald Lesch ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator. Er moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" und zahlreiche andere "Terra X"-Sendungen, sowie den YouTube-Kanal "Terra X Lesch&Co". Harald Lesch erhielt zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Fernsehpreis in den Jahren 2018 und 2020.



Thomas Schwartz ist römisch-katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator. Zusammen mit Harald Lesch hat er mehrere Bücher veröffentlicht und die BR-Alpha-Reihe "Alpha bis Omega" moderiert. Thomas Schwartz ist außerdem Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis.