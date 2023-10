Hätte man also nur noch wenige Tage zu Leben: an was denkt man, was würde man tun, was könnte man noch tun und worauf hofft man? Diese Fragen gehen weit über die heutzutage beliebten "Bucket Lists" hinaus. Was bringt mir auch ein Fallschirmsprung oder ein letzter Tag am Meer, wenn ich mich nicht mit Menschen versöhnt habe, die mir mal wichtig waren? Und kann ich friedvoller und entspannter sterben, wenn ich religiös bin und an ein Leben nach dem Tod glaube?



Denkanstöße rund um die Regrets stehen im Mittelpunkt der siebten Folge von "Lesch sieht Schwartz". An Allerheiligen philosophieren Naturwissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz über das Sterben ohne Reue während einer Schiffsfahrt auf dem bayrischen Chiemsee mit Blick auf das Alpenpanorama in der Ferne.