An einigen Schulen in Deutschland gibt es das Schulfach Glück! Was als Experiment an einer Schule in Heidelberg startete, bieten inzwischen mehr als 100 Schulen in Deutschland und Österreich an. In dem Schulfach lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur, was Glück für sie persönlich bedeutet, sondern auch, welche Stärken sie haben und was sie besonders motiviert!