Geometrie, alte Gedichte und wie die alten Römer gelebt haben? Fest steht, vieles, was ihr in der Schule lernt, werdet ihr später niemals brauchen. Laut einer Untersuchung sagen die meisten Erwachsenen: zu viel - die Schule bereite nicht genügend auf das Leben nach der Schule vor. Klar, in der Schule lernt man weder was über Mietverträge, noch wie man eine Steuererklärung macht. Daneben wirken Goethe & Co. dann doch wenig alltagstauglich.