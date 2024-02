Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lebt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Trotz der Kämpfe will er in der Stadt Kiew bleiben. Er will so Stärke zeigen und den Menschen in der Ukraine Mut machen. In einem Video hat Selenskyj erklärt, dass er sich nicht verstecken will, sondern weiter versuchen will, Frieden zu erreichen. Außerdem will er damit klar machen, dass er für sein Volk da ist.