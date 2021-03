Am Sonntag haben die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darüber abgestimmt, wer in den nächsten Jahren in den Landtagen wichtige Entscheidungen in den Bundesländern treffen darf. Die Landtage sind die Parlamente der Bundesländer. Jetzt stehen die ersten Ergebnisse der Wahlen fest. Hier erfahrt ihr zu jeder Wahl die wichtigsten Dinge: