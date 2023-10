In Madagaskar herrschte bis 1992 Didier Ratsiraka wie ein Diktator bis dieser schließlich durch Proteste gestürzt wurde. Danach wurde eine neue Verfassung gemacht, also neue Gesetze, die die Macht des Präsidenten schwächen sollten, um das Land demokratischer zu machen. Seit 2018 ist der Präsident Andry Nirina Rajoelina an der Macht.



Das größte Problem in der Politik Madagaskars ist die Korruption. Korruption bedeutet, dass Politiker und Politikerinnen, die an der Macht sind, sich und andere, die ihnen nahe stehen, bereichern statt das Geld dem Land, also zum Beispiel Schulen und Krankenhäusern zugute kommen zu lassen. Mehr über Korruption erfahrt ihr im Video:

Was ist Korruption?