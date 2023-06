Auch dieser Punkt klingt ja eigentlich logisch: Wer nicht in die EU einreisen darf, muss zurück in seine Heimat - oder in ein anderes "sicheres" Land außerhalb der EU. Doch ob diese Länder wirklich so sicher sind, daran haben einige ihre Zweifel. Außerdem ist es nicht so ganz klar, welche Länder überhaupt damit gemeint sind. Es könnte passieren, dass Geflüchtete in Länder müssen, zu denen sie eigentlich kaum eine Verbindung haben (also zum Beispiel die Sprache nicht sprechen oder keine Familie dort haben).