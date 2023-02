Ob Unterricht in irgendeiner Form möglich ist oder nicht - das ist im Moment Glückssache in der Ukraine, warnen Hilfsorganisationen. Am Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar wollen sie auf ein großes Problem aufmerksam machen: Fünf Millionen Kinder in der Ukraine können wegen des Krieges gar keinen oder nur wenig Schulunterricht haben.