Weil viele Staaten in Europa nicht so ganz wissen, was sie mit all dem Plastikmüll machen sollen, wird vieles davon in andere, oft ärmere Länder geschickt (zum Beispiel nach Malaysia). Dort soll der Müll dann wiederverwertet werden. Doch wie viel von den Riesenmengen Plastik wirklich recycelt wird, ist unklar - und so entstehen riesige Müllberge, mitten in der Natur.

Bildquelle: ZDF