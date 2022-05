Die CDU hat bei der Wahl allerdings nicht genügend Stimmen bekommen, um alleine regieren zu können - dazu bräuchte sie über die Hälfte der Stimmen, also 50 Prozent. Deshalb braucht sie Parteien, die mit ihr regieren, also eine Koalition bilden. Bisher hat die CDU in Schleswig-Holstein in einer Koalition mit den Parteien Bündnis 90/Die Grünen und der FDP regiert. Daniel Günther und die CDU hatten schon vor der Wahl gesagt, dass sie das gerne weiter so machen würden. Bei seiner Stimmabgabe sagte Daniel Günther: