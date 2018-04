Mehr als eine Milliarde Menschen aus 180 Ländern benutzen WhatsApp. Quelle: reuters

Bei WhatsApp kann man schon lange einen Standort teilen. Der zeigt, wo man sich im Moment befindet. Seit Oktober 2017 ist neu, dass man auch seine Bewegungen mit Freunden teilen kann - das geht für 15 Minuten, eine oder acht Stunden. WhatsApp zeigt dann also zum Beispiel an, wo man sich auf dem Weg befindet. Die neue Funktion wird von einigen Menschen aber kritisch gesehen. Sie befürchten vor allem, dass WhatsApp dadurch zu viele Informationen über eine Person bekommt - also zum Beispiel wann sie wohin geht, was sie gerne macht oder wofür sie sich interessiert.