Rote Bete sowie zwei Drittel Feta in grobe Würfel schneiden und beides in ein hohes Gefäß geben. Zudem kommen noch der Zitronensaft, die Zwiebelwürfel, die Sonnenblumenkerne sowie Salz und Pfeffer hinzu. Alles mit einem Stabmixer zu einer cremigen Masse pürieren. Zum Schluss den restlichen Feta in kleinen Würfeln unterheben.