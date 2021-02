Nancy Klein

Quelle: ZDF

Nancy Klein hat Meteorologie studiert und ist jetzt IT-Consultant in Frankfurt am Main. 2011 hat sie angefangen hobbymäßig Brot zu backen. Mittlerweile ist sie Expertin in Sachen Brotbacken und ein großer Fan von Sauerteig. Als "Mrs. Brotpause" hat sie mittlerweile sogar ein kleines Unternehmen gegründet und gibt nebenberuflich Einsteigern und Fortgeschrittenen in Kursen ihr Wissen rund ums Brot weiter.